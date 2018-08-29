كان ينام 4 ساعات يوميا فقط... سباح بريطاني يقطع بحر المانش (فيديو)

تمكن السباح البريطاني، لويس بف، صاحب الـ48 عاما من قطع بحر المانش سباحة خلال 49 يوما من السباحة.

السباح البريطاني قطع ما مسافته 560 كيلومترا سباحة، ونام بمعدل 4 ساعات يوميا فقط.

هذا وكان معدل ما قطعه السباح بين 10 إلى 12 كيلومترا يوميا سباحة، وكان ينام على قارب يرافقه خلال سباحته.

هذا وكان بف قد ذكر بأن ما قام به يهدف إلى التوعية من أجل المحافظة على نظافة البحر من المواد البلاستيكية وغيرها مما يلوث مياهه.

وصرح بعد نهاية رحلته بأنه يشعر بالتعب والإرهاق إلى أنه مسرور لما قام به، يذكر بأن مجموعة من الأطباء أشرفت على فحصه قبل بدأ مغامرته بنحو 10 أيام وشخصت لديه إلتهابا في الأوتار.