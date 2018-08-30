توجيه عاجل من محمد بن سلمان بشأن الدوري السعودي

تنطلق، اليوم الخميس، منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمشاركة 16 فريقا لأول مرة بدلا من 14 فريقا شاركوا في النسخة الأخيرة للمسابقة.

ووجه ولي العهد السعودي، بنقل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، على القناة الرياضية المفتوحة "مجانا".

© REUTERS / SIMON DAWSON السعوديون يوجهون "رسالة إلى محمد بن سلمان"

ووفقا لصحيفة " عاجل " السعودية، سيتم النقل بمميزات الباقات الإضافية، وسيكون متاحا عن طريق الاشتراك فيها عبر "STC".

يذكر أن النسخة الجديدة للدوري السعودي تتميز بوجود عدد محترفين أجانب هو الأكبر في تاريخ المسابقة بعد إقرار زيادة عدد الأجانب إلى 8، إضافة إلى لاعب واحد فقط من مواليد السعودية، حيث يشارك 128 محترفا أجنبيا، من 41 جنسية، منهم 90 محترفا جديدا تعاقدت معهم الأندية في فترة التسجيل الصيفية، و38 من محترفي الموسم الماضي.

وأقيم، الثلاثاء الماضي، حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي (2018 — 2019)، في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والذي أعلن من خلاله وزير الرياضة السعودي تركي آل الشيخ، الاسم الجديد للدوري السعودي ولنسخة واحدة بمسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان تقديرا وعرفانا لما قدمه من دعم للشباب السعودي، كما تم خلال الحفل الإعلان عن أسعار تذاكر المباريات وجاءت على النحو التالي:

— الموحدة: الأدنى 10 ريال — الأعلى 30 ريال.

— الفضية: الأدنى 100 ريال — الأعلى 300 ريال.

— الذهبية: الأدنى 300 ريال — الأعلى 500 ريال.

— المقصورة: الأدنى 2000 ريال — الأعلى 3000 ريال.