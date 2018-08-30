دوري "محمد بن سلمان" ينطلق بـ128 لاعبا أجنبيا

وينطلق الدوري السعودي، اليوم الخميس، في نسخته الـ42 بمشاركة 16 فريقا و8 لاعبين أجانب في كل فريق.
وتعد هذه الدورة "غير مسبوقة" بسبب الصفقات التي أبرمتها الأندية، وعدد اللاعبين الأجانب الكبير الذين تم التعاقد معهم، حسب صحيفة الرياض السعودية.
مع انطلاقة الموسم الجديد لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان اليوم#الاتفاق يبحث عن الانطلاقة أمام #الرائد.. وقوة #النصر ترهب #أحد.. و #الوحدة بثوبه الجديد يواجه #الحزم https://t.co/LsNxbmbjic#السعودية pic.twitter.com/D6MCfNu38H— صحيفة الجزيرة (@al_jazirah) August 30, 2018
وأطلق على الدوري اسم "دوري الأمير محمد بن سلمان"، نظرا للدعم الكبير الذي قدمه للدوري.
ويبلغ عدد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد 128 لاعبا أجنبيا، من 41 دولة، منهم 63 لاعبا من أمريكا الجنوبية، و35 لاعبا من أفريقيا، و16 من أوروبا، و12 آسيويا، ولاعبين من أمريكا الشمالية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)