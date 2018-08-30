دوري "محمد بن سلمان" ينطلق بـ128 لاعبا أجنبيا

أعطى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، توجيهات لحل كل المشاكل التي تواجه الدوري السعودي خصوصا المالية منها.

وينطلق الدوري السعودي، اليوم الخميس، في نسخته الـ42 بمشاركة 16 فريقا و8 لاعبين أجانب في كل فريق.

وتعد هذه الدورة "غير مسبوقة" بسبب الصفقات التي أبرمتها الأندية، وعدد اللاعبين الأجانب الكبير الذين تم التعاقد معهم، حسب صحيفة الرياض السعودية.

وأطلق على الدوري اسم "دوري الأمير محمد بن سلمان"، نظرا للدعم الكبير الذي قدمه للدوري.

ويبلغ عدد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد 128 لاعبا أجنبيا، من 41 دولة، منهم 63 لاعبا من أمريكا الجنوبية، و35 لاعبا من أفريقيا، و16 من أوروبا، و12 آسيويا، ولاعبين من أمريكا الشمالية.