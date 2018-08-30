محمد بن سلمان يتصدر "تريند تويتر" عالميا لهذا السبب

تصدر هاشتاغ "شكرا محمد بن سلمان" الترند العالمي على موقع "تويتر"، عقب إعلان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن توجيهات ولي العهد بنقل مباريات الدوري السعودي مجانا على القنوات الرياضية السعودية.

ودشن مغردون الهاشتاغ، وشارك فيه عشرات الألاف، قاما ببعث رسائل الشكر والامتنان إلى ولي العهد، لحرص على مجانية بث منافسات الموسم الجديد من الدوري على قنوات الرياضية السعودية.

ووفقا لصحيفة "الرياضية"، تصدر الهاشتاغ الترند العالمي بأكثر من 30 ألف تغريدة خلال 10 دقائق.

ماقدمه ولي العهد لنا وللأمة يتجاوز ماكنا نطمح فيه ولله الحمد والمنة فالله أسأل أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يسخر له خيار الأرض ويكف عنه أشرارها فلقد لامسنا الجوزاء #شكرا_محمد_بن_سلمان. pic.twitter.com/7yNwMhNKrO — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) August 30, 2018

وأكد مئات المغردون أن ابن سلمان كشف عن حرصه على تأكيد وعده بأن يستمتع المواطن السعودي، بمشاهدة الدوري السعودي مجانا، وعدم حرمانه من مشاهدة دوري بلاده.

ويعد الموسم الجاري استثنائيا، حيث يحمل اسم "دوري محمد بن سلمان"، بجانب إبرام الكثير من الصفقات الضخمة بفضل الدعم المقدم منه للأندية.

يذكر أن ولي العهد قام بسداد جميع ديون الأندية السعودية منذ شهور قليلة ماضية.