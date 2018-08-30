محمد بن سلمان يتصدر "تريند تويتر" عالميا لهذا السبب

ودشن مغردون الهاشتاغ، وشارك فيه عشرات الألاف، قاما ببعث رسائل الشكر والامتنان إلى ولي العهد، لحرص على مجانية بث منافسات الموسم الجديد من الدوري على قنوات الرياضية السعودية.
ووفقا لصحيفة "الرياضية"، تصدر الهاشتاغ الترند العالمي بأكثر من 30 ألف تغريدة خلال 10 دقائق.
ماقدمه ولي العهد لنا وللأمة يتجاوز ماكنا نطمح فيه ولله الحمد والمنة فالله أسأل أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يسخر له خيار الأرض ويكف عنه أشرارها فلقد لامسنا الجوزاء #شكرا_محمد_بن_سلمان. pic.twitter.com/7yNwMhNKrO— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) August 30, 2018
وأكد مئات المغردون أن ابن سلمان كشف عن حرصه على تأكيد وعده بأن يستمتع المواطن السعودي، بمشاهدة الدوري السعودي مجانا، وعدم حرمانه من مشاهدة دوري بلاده.
ويعد الموسم الجاري استثنائيا، حيث يحمل اسم "دوري محمد بن سلمان"، بجانب إبرام الكثير من الصفقات الضخمة بفضل الدعم المقدم منه للأندية.
يذكر أن ولي العهد قام بسداد جميع ديون الأندية السعودية منذ شهور قليلة ماضية.
اخيراً ستزيد فرصة كل من لدية موهبة و رغبة في التواجد الإعلامي اثناء منافسات الدوري كون الخيارات اوسع وعدد المباريات اكبر ويحتاج الى اعطاء الفرصة لأسماء جديدة.— عبدالله العضيبي (@abdullah18000) August 30, 2018
بالتوفيق لكل من يعمل في هذا الدوري وننتظر عطاء الأندية في الجولة الأولى. #شكرا_محمد_بن_سلمان
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