تركي آل الشيخ يكافئ لاعبا سعوديا بـ100 ألف ريال

منح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رمزي الدهامي لاعب المنتخب السعودي للفروسية مكافأة 100 ألف ريال.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن آل الشيخ منح الدهامي المكافأة بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية في منافسات قفز الحواجز للفردي في دورة الألعاب الآسيوية، والتي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

© Photo / Facebook/ Turkialalshik تركي آل الشيخ يوجه رسالة للجماهير

يشار إلى أن الفارس رمزي الدهامي، حقق المركز الثالث في منافسات قفز الحواجز فردي، وذلك بعد أن تصدر ترتيب الجولة الأولى للمنافسات مسجلا 71:71 ثانية.

في سياق آخر، كان تركي آل الشيخ، قد علق على أزمة محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول، مع اتحاد الكرة المصري.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك"، يوم الاثنين الماضي: "بصفتي رئيس الاتحاد العربي كل الدعم لاتحاد الكرة المصري. الغرور مقبرة النجوم، لم أستطع إكمال المقطع من الفلسفة والغرور. منتخب مصر 23 أسدا"، وأضاف آل الشيخ "على فكرة أنا مع صلاح بس بقول كده عشان تعندو وتغيرو الاتحاد".