محمد صلاح يخسر لقبا أوروبيا... وراموس يفوز

خسر اللاعب المصري، محمد صلاح، المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي، لقب "أفضل لاعب في أوروبا" عن الموسم الماضي.

وفاز باللقب الأوروبي، لاعب وسط ريال مدريد، لوكا مودريتش، الذي قاد فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وقاد منتخب بلاده "كرواتيا" للفوز بوصافة كأس العالم "روسيا 2018".

© REUTERS / INTS KALNINS سخرية وشماتة من جماهير ليفربول ضد راموس... أخيرا تم الأخذ بثأر محمد صلاح

وأعلن "يويفا" فوز البرتغالي كريستيانو رونالد، بلقب أفضل مهاجم في أوروبا، فيما حصل الكرواتي لوكا مودريتش على لقب أفضل لاعب خط وسط.

وأعلن كذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فوز مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس بلقب أفضل مدافع في أوروبا الموسم الماضي، وحاز كيلور نافاس، حارس ريال مدريد على لقب أفضل حارس في أوروبا.

وتسبب راموس في إصابة محمد صلاح بالكتف، كما وجه ضربة لحارس ليفربول أصابته بارتجاج في المخ، في نهائي دوري الأبطال، الذي شهد فوز ريال مدريد باللقب رقم 13 في تاريخه، عقب الفوز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

​وقدم محمد صلاح، (25 عاما)، موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" وأفضل لاعب بالبطولة، وسجل نحو 44 هدفا مع الريدز في جميع المسابقات، ما دفع النادي الإنجليزي لتمديد عقده ومنحه راتبا قياسيا، بعدما تزايدت تقارير عديدة حول احتمال انتقاله وربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وأندية عديدة كبرى.