تشيفرين يكشف موعد استخدام تقنية حكم الفيديو في دوري أبطال أوروبا

أعلن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الاتحاد يخطط لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأضاف تشيفرين أنه توجد نية لاستخدام هذه التقنية الموسم المقبل من الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات ثم مباريات باقي البطولة، وكذلك خلال مباراة كأس السوبر التي تجمع الفائز بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

© AFP 2018 / MICHAEL BUHOLZER رسميا... الفيفا تستخدم "حكم الفيديو" في كأس العالم روسيا 2018

وبحسب ما نشرته "رويترز"، فمن المقرر استخدامها أيضا في كافة مباريات دور المجموعات ، ومباريات خروج المغلوب.

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة للصحفيين أن "الاتحاد يخطط حاليا لاستخدام تقنية حكم الفيديو الموسم المقبل بداية من كأس السوبر. هذه التقنية ليست واضحة تماما بالنسبة لي حتى الآن لكن في الوقت ذاته ندرك أنه لا يوجد مجال للتراجع على الاطلاق".

ويقاوم الاتحاد القاري حتى الآن استخدام هذه التقنية التي تتيح إعادة مشاهدة بعض الأحداث المثيرة للجدل خلال المباريات وتم تطبيقها في كأس العالم في روسيا هذا العام.