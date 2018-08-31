صدمة... محمد صلاح يخسر جائزة أخرى

يتنافس 7 لاعبين من الدوري الإنجليزي، للفوز بجائزة أفضل لاعب خلال الشهر الجاري أغسطس/ آب، من المسابقة، حسبما أعلن الموقع الرسمي للبريميرليغ، اليوم الجمعة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبحسب الموقع الرسمي لمسابقة الدوري الإنجليزي، دخل ثنائي ليفربول للمنافسة على أفضل لاعب، وهما ساديو ماني وفيرجل فان ديك، فيما استبعد الدولي المصري محمد صلاح من منافسة هذا الشهر.

وكان صلاح خسر أمس الخميس لقب أفضل لاعب في أوروبا لصالح الكرواتي، لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وجاء بقية اللاعبين على النحو الآتي: بينجامين ميندي (مانشستر سيتي)، ماركوس ألونسو (تشيلسي)، لوكاس مورا (توتنهام)، نيل إثيريدج (كارديف سيتي)، روبيرتو بيريرا (واتفورد).

كما يتنافس 4 مدربين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على الفوز بجائزة مدرب شهر ، وذلك بعد خوض 3 جولات من عمر المسابقة.

وذكر الحساب الرسمي للبطولة، عبر موقع التواصل تويتر، أن الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، والألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، مرشحان للفوز بجائزة الشهر، بجانب خافي جارسيا، المدير الفني لواتفورد، بالإضافة لماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام.