كلوب يعلق على أزمة محمد صلاح والاتحاد المصري

علق الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، على الأزمة الناشبة بين اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، واتحاد الكرة.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، قال كلوب، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم اليوم الجمعة، "إنه يثق في قدرة محمد صلاح على الفصل بين هذه الأزمة وبين مشاركته مع الفريق، مؤكدا أن هذا لن يؤثر على اللاعب".

— عن مشكلة صلاح و الاتحاد المصري..



كلوب: "لا أستطيع أن أقول الكثير ، الأمر لا يتعلق بنا ، المشكلة بين صلاح و الاتحاد المصري و أنا متأكد من أنهم سيقومون بحل المشكلة. و لقد تحدثت مع صلاح حول هذا الأمر. pic.twitter.com/oGGkHOLelZ — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

وكان محمد صلاح غرد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تجاهل تام من اتحاد الكرة، تبع ذلك تغريدات من جانب محاميه رامي عباس ورد من اتحاد الكرة حول أزمة تتعلق بحقوق الصورة.

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي… لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف كلوب من خلال تصريحاته: "صلاح لن يتأثر بأزمته مع اتحاد الكرة، لا يمكن أن أتحدث أكثر من هذا، هذا الأمر بين اللاعب وبين اتحاد الكرة في بلاده".

وأكمل: "بالفعل لقد تحدثت مع محمد صلاح حول الأمر، لن يتم تصعيد الأزمة والتي تصل إلى حد تحريك دعوى قضائية، المشكلة سيتم حلها وأنا واثق من هذا."

واختتم: "لا علاقة لليفربول بهذا الأمر، هذا كل ما يمكنني قوله".