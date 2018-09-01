مورينيو: أنا أحد أعظم مدربي العالم

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه من أفضل المدربين في العالم، بعد سلسلة من النتائج السلبية رفقة الشياطين الحمر.

وبحسب موقع "manchesterevening"، قال مورينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيرنلي، "أدرب أحد أعظم أندية العالم، وأنا أيضا أحد أعظم مدربي اللعبة في العالم".



© REUTERS / ANDREW YATES مبارة مانشستر يونايتد القادمة تحدد مصير مورينيو

وأضاف، "أنا حققت 8 ألقاب، أنا المدرب الوحيد في العالم الذي حقق الألقاب في كل من: إيطاليا، إسبانيا وإنجلترا، ليست ألقابا صغيرة ولا بلدان صغيرة بل 8 ألقاب كبيرة وها أنا أقول لكم، إن تحقيق المركز الثاني الموسم الماضي كان أحد أعظم إنجازاتي في كرة القدم".

وتابع، "قبل موسمين، حققنا موسما رائعا بتحقيق ا ليوروباليغ والموسم الماضي رأى الجميع بأن أتليتكو مدريد فعل أمرا عظيما بتحقيقه اليوروباليغ بعد الإقصاء من دوري الأبطال، نحن حققنا اليوروباليغ، لأنها البطولة التي كنا نشارك فيها ونحن آخر فريق إنجليزي حقق بطولة أوروبية".

وأشار إاى: "ارتكبنا بضعة أخطاء ضد توتنهام، وتمت معاقبتنا عليها، لكن أظهر اللاعبون شغفًا حقيقيًا، وأعتقد أن رد فعل الجماهير كان للاعبين، ولم يكن لي".

وأردف: "بسبب رد فعل الجماهير بعد مباراة توتنهام، لم يكن هذا الأسبوع صعبا على الإطلاق بل كان أسبوعا اتسم بالإيجابية على الجميع".

وعن لوك شاو، قال: "إنه يستمتع بثمار العمل الجاد، وبالنسبة لي لاعب كرة القدم الحقيقي يجب أن يتسم مستواه بالاستمرارية".

وعن تجديد عقد مارسيال، أوضح مورينيو: "علينا أن ننتظر حتى يتم الأمر رسميا، في الوقت الحالي الموضوع لم يحسم".