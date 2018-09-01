مدرب "ليفربول" ينصح اتحاد الكرة المصري بكيفية حل أزمة محمد صلاح

ونشبت أزمة بين محمد صلاح ومحاميه رامي عباس من جانب، والاتحاد المصري لكرة القدم من جانب آخر، بسبب المظاهر السلبية التي شابت المعسكر الأخير للفراعنة لكأس العالم في روسيا.
ونصح كلوب اتحاد الكرة بكيفية حل الأزمة، مضيفا "متى كانت آخر مرة كان فيها لاعب مثله في مصر؟ هكذا هو الحال. الاتحاد المصري في حاجة للتعود على ذلك".
وأضاف كلوب "حتى الآن ربما لم تكن الأمور مثالية، لكن يجب تغيير ذلك، وسيكون كل شيء على ما يرام في النهاية. صلاح شخص ذكي للغاية. سوف يحل الأمر، أنا متأكد".
يذكر أن محمد صلاح يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في مواجهة النيجر، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
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