مدرب "ليفربول" ينصح اتحاد الكرة المصري بكيفية حل أزمة محمد صلاح

قال يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إن مهاجمه وهداف الفريق الموسم الماضي محمد صلاح ما زال يرغب في الدفاع عن ألوان منتخب بلاده، متمنيا إيجاد حل سريع لخلافه مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشبت أزمة بين محمد صلاح ومحاميه رامي عباس من جانب، والاتحاد المصري لكرة القدم من جانب آخر، بسبب المظاهر السلبية التي شابت المعسكر الأخير للفراعنة لكأس العالم في روسيا.

© AP Photo / Amr Nabil كلوب يعلق على أزمة محمد صلاح والاتحاد المصري

علق كلوب على الأزمة : "قلب محمد صلاح معلق بمنتخب بلاده"، ونفى بشدة ما تردد عن اعتزال النجم المصري دوليا.

ونصح كلوب اتحاد الكرة بكيفية حل الأزمة، مضيفا "متى كانت آخر مرة كان فيها لاعب مثله في مصر؟ هكذا هو الحال. الاتحاد المصري في حاجة للتعود على ذلك".

وأضاف كلوب "حتى الآن ربما لم تكن الأمور مثالية، لكن يجب تغيير ذلك، وسيكون كل شيء على ما يرام في النهاية. صلاح شخص ذكي للغاية. سوف يحل الأمر، أنا متأكد".

يذكر أن محمد صلاح يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في مواجهة النيجر، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.