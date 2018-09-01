ليفربول يسعى لتحطيم رقم سلبي تاريخي في لقائه أمام ليستر سيتي

يواجه نادي ليفربول، اليوم السبت، ليستر سيتي، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول رقما سلبيا تاريخيا مايزال يلاحق النادي، قبل المواجهة المرتقبة في الجولة الرابعة.

فبحسب الموقع فإن "الريدز" لم ينجح سابقا في تحقيق الفوز بأول 4 مباريات في الدوري الممتاز، منذ إنطلاق البطولة بنظام "البريميرليج" في موسم 1992-1993.

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كما وذكر موقع النادي، أن أكبر عدد من النقاط حققها النادي في أولى 4 مباريات له كان 10 نقاط، وهو ما نجح بتحقيقه في 5 مناسبات سابقة.

وآخر مرة وصل النادي إلى ما مجموعه 10 نقاط في أول 4 جولات كان في موسم 2013-2014.

ويتقاسم ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور 3 جولات فقط مع كل من توتنهام هوتسبير، تشيلسي وواتفورد، إلا أنه يتفوق عليهم من حيث نظافة الشباك بعدم تلقيه لأي هدف حتى هذه الجولة.