بالأرقام..ماريانو يهدد بنزيمة في هجوم مدريد

يشهد الموسم الحالي من الدوري الإسباني منافسة في صفوف ريال مدريد و تحديدا في خط الهجوم، بين العائد لصفوف النادي ماريانو دياز القادم من ليون الفرنسي، و الفرنسي كريم بنزيمة.

ويتنافس كلا اللاعبين للحصول على المركز الرئيسي في هجوم النادي الملكي.

وبحسب موقع "اس" الإسباني، فإنه بالنظر لأرقام كلا اللاعبين في الموسم الماضي، فإن العائد لصفوف الملكي، سدد 78 تسديدة على المرمى في مشاركاته بالدوري الفرنسي، في الوقت الذي سدد فيه بنزيمة 42 مرة فقط خلال مشاركاته في الليجا.

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وتصدت دفاعات الخصوم لـ16 كرة سددها ماريانو، مقابل 13 كرة لبنزيمة.

وعلى الصعيد التهديفي فإن ماريانو يتفوق بنسبة التهديف، فوصلة نسبته التهديفية الى 54% من عدد الكرات التي سددها تجاه المرمى في الوقت الذي وصلت هذه النسبة لدى الفرنسي الى 36% فقط.

وتفوق الفرنسي بنزيمة على ماريانو في قدرة اللعب الجماعي، حيث وصلت نسبة نجاح تمريراته الى 83%، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة ماريانو الى 73%.

الأمر الذي ربما يضع مدرب النادي جولين لوبيتيجي في موقف ليس بالسهل لتفضيل أحد اللاعبين على حساب الآخر مع إحتمالية الزج بهما معا في عدد من المباريات.