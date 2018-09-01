تعرف على أرقام لاعبي برشلونة للموسم الجاري (صورة)

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين، ومن المقرر أن يلتقي مع نظيره هويسكا في تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت غرينتش، على ملعب الكامب نو.
واحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، أمس بمرور 10 أعوام، على ارتدائه القميص رقم 10 مع النادي الكتالوني، خلفا للبرازيلي رونالدينيو.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأرقام، التي جاءت كالآتي:
"1 - تير شتيجن، 2 — سيميدو، 3 — بيكيه، 4- راكيتيتش، 5 — بوسكيتس، 6 — دينيس سواريز، 7 — كوتينيو، 8 — آرثر، 9 — لويس سواريز، 10 — ميسي، 11 — ديمبلي، 12 — رافينيا، 13 — سيلسين، 14 — مالكوم، 15 — لينجليت، 16 — سامبر، 18 — جوردي ألبا، 19 — منير الحدادي، 20 — سيرجي روبيرتو، 22 — فيدال، 23 — أومتيتي، 24 — فيرمايلين، 26 إلينا.
👕 👍 The 2018/19 Barça squad numbers!— FC Barcelona (@FCBarcelona) ١ سبتمبر ٢٠١٨
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/Jm5r3285sV
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