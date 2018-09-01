مدافع برشلونة مهدد بالسجن

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن احتمالية تعرض جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة لعقوبة السجن، عقب أزمة مع شرطة المرور.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أوقفت شرطة المرور سيارة بيكيه، واكتشفت أن رخصته خالية من النقاط حيث فقدها في مخالفات مرورية سابقة.

ولا يحق لمن يحصل على 12 نقطة سوداء بسبب المخالفات المرورية قيادة السيارة، وهو ما قام به بيكيه بالفعل.

Piqué, denunciado por conducir sin puntos, según SER Catalunya https://t.co/taGvLi82Vp pic.twitter.com/iiKYnRpuuQ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 31, 2018

القانون يصنف ما فعله لاعب برشلونة بجريمة ضد سلامة الطرق، وعقوبتها تصل لغرامة 288 ألف يورو.

وقد تصل العقوبة إلى إخضاع بيكيه للعمل لفترة قد تصل إلى 90 يوما في خدمة المجتمع، أو السجن لمدة 6 أشهر والحرمان من القيادة.