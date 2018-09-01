ميسي يحتفل بمرور عقد من الزمن على ارتدائه رقم "10" خلفا لرونالدينيو

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أمس بمرور 10 أعوام على ارتدائه القميص رقم 10 مع النادي الكتالوني، خلفا للموهبة البرازيلية رونالدينيو إلى نادي ميلان وبالتحديد عام 2008.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي ارتدى القميص رقم 10 في موسم 2008ـ 2009 بالدوري الإسباني، عندما واجه البارسا نظيره نومانسيا، ولكن البلوجرانا تلقى الهزيمة في تلك المباراة.

وأضافت أنه بالرغم من الهزيمة إلا أن هذه المباراة كانت بداية لصفحة جديدة في تاريخ النادي الكتالوني، حيث توج ميسي بكل البطولات والجوائز الممكنة.



وكان برشلونة أعلن اليوم عن أرقام لاعبيه للموسم الجاري، بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية رسميا، ليبدأ ميسي بذلك الموسم الحادي عشر له بالرقم 10.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي فاز بالعديد من البطولات منها 3 دوري أبطال أوروبا، 7 بطولات الدوري و6 كأس ملك إسبانيا، من بين ألقاب أخرى مع برشلونة، بجانب 5 كرات ذهبية والعديد من الألقاب الشخصية الأخرى.

وعلى صعيد المباريات خاض ميسي 530 مباراة بهذا القميص في جميع المسابقات، سجل خلالهم 512 هدف، وقاد برشلونة للفوز فى 384 مباراة، تعادل 93 وخسر 53 مباراة.

وكان ميسي تحدث قبل يومين أنه سيبذل قصارى جهده هو ورفاقه في الفريق، لإعادة كأس دوري أبطال أوروبا إلى عرين الكامب نو بعد غياب منذ 2015.