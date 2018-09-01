بالفيديو.. أهداف باريس سان جيرمان و نيم في الدوري الفرنسي (4-2)

استطاع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بأن ينجو من فخ مستضيفه نادي نيم، ضمن إطار الجولة الرابعة من مباريات الدوري الفرنسي بكرة القدم.

حقق باريس سان جيرمان العلامة الكاملة ضمن الجولة الرابعة و حصد ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه نيم، ليصل مجموع نقاطه لـ12 نقطة.

وتغلب فريق العصمة بأربعة أهداف لإثنين في مباراة شهدت طرد نجم الفريق الباريسي كيليان مبابي في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

وتناوب على اهداف باريس كل من البرازيلي نيمار في الدقفيقة 36 و الأرجنتيني دي ماريا في الدقيقة 40، ليسجل بعدها كل من كيليان مبابي في القيقة 77 و الاوروغواياني كافاني في الدقيقة 92.

من جهته سجل لنيم كل من أنتونين بوبيشون وتيجي سافانييه، في الدقيقتين 63 و 71.