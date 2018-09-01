أياكس يسخر من برشلونة بطريقة جديدة (فيديو)

رد نادي أياكس الهولندي لكرة القدم عل نظيره برشلونة الإسباني، بسخرية بعد فشل محاولات البارسا ضم فرانكي دي يونغ، لاعب الفريق الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وكان نادي أياكس ابتكر طريقة جديدة للرد على برشلونة، حيث نشرت حسابات النادي الهولندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمارك أوفر مارس، المدير الرياضي لأياكس، وهو يحذف مكالمات برشلونة من على هاتفه.



© REUTERS / SERGIO PEREZ ميسي يحتفل بمرور عقد من الزمن على ارتدائه رقم "10" خلفا لرونالدينيو

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن حذف مكالمات برشلونة يؤكد أن إدارة أياكس غير مهتمة تماما بطلب النادي الكتالوني، ضم الشاب دي يونج.

وظهرت في مقطع الفيديو، أسماء العديد من الأندية، مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، التي رغبت في إبرام صفقات من أياكس، ولكن أوفر مارس حذف مكالمات البارسا فقط.

واحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، أمس بمرور 10 أعوام، على ارتدائه القميص رقم 10 مع النادي الكتالوني، خلفا للبرازيلي رونالدينيو.