كيف علق تركي آل الشيخ على انطلاقة الدوري السعودي بمسماه الجديد

"غرد" آل الشيخ على صفحته الخاصة على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد نهاية المرحلة الأولى من الدوري، واصفا إياها بالإنطلاقة القوية، وبأنه لا يوجد فرق اسمها "فرق كبرى".
محصلة الجولة الأولى من الدوري:— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١ سبتمبر ٢٠١٨
3 مباريات فوز بشق الأنفس وبفارق هدف واحد فقط..
5 مباريات انتهت بالتعادل..
بداية مؤشر قوي💪 للدوري السعودي🇸🇦
ماعاد فيه شيء اسمه فرق كبيرة..
وتحدث في تغريدة أخرى عن الحضور الجماهيري المتزايد مع انطلاقة بطولة الدوري واصفا القادم بـ"الأفضل".
متوسط حضور الجمهور للمباراة الواحدة في الجولة الأولى:— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١ سبتمبر ٢٠١٨
العام الحالي: ٩٨٨٧ مشجعا
العام الماضي: ٤٩٨٥ مشجعا
حيث وضع مقارنة بين الحضور الجماهيري لأخر ثلاث مواسم، تظهر فيها زيادة بنسبة 87 في المئة عن الموسم قبل الماضي، من الحضور الجماهيري.
الحمدلله… و القادم أفضل بإذن الله. pic.twitter.com/PUXVRjKVOL— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١ سبتمبر ٢٠١٨
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