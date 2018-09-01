كيف علق تركي آل الشيخ على انطلاقة الدوري السعودي بمسماه الجديد

تحدث رئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، واصفا البداية بـ"القوية".

"غرد" آل الشيخ على صفحته الخاصة على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد نهاية المرحلة الأولى من الدوري، واصفا إياها بالإنطلاقة القوية، وبأنه لا يوجد فرق اسمها "فرق كبرى".

محصلة الجولة الأولى من الدوري:



3 مباريات فوز بشق الأنفس وبفارق هدف واحد فقط..

5 مباريات انتهت بالتعادل..

بداية مؤشر قوي💪 للدوري السعودي🇸🇦



ماعاد فيه شيء اسمه فرق كبيرة.. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١ سبتمبر ٢٠١٨

وتحدث في تغريدة أخرى عن الحضور الجماهيري المتزايد مع انطلاقة بطولة الدوري واصفا القادم بـ"الأفضل".

متوسط حضور الجمهور للمباراة الواحدة في الجولة الأولى:



العام الحالي: ٩٨٨٧ مشجعا



العام الماضي: ٤٩٨٥ مشجعا — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١ سبتمبر ٢٠١٨

حيث وضع مقارنة بين الحضور الجماهيري لأخر ثلاث مواسم، تظهر فيها زيادة بنسبة 87 في المئة عن الموسم قبل الماضي، من الحضور الجماهيري.