بعد أزمته مع اتحاد الكرة... محمد صلاح يصل القاهرة وسط حراسة مشددة

وصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الأحد، إلى مطار القاهرة الدولي، قادما من العاصمة البريطانية لندن، للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة النيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وبحسب صحيفة الأخبار المصرية، وصل صلاح على متن الطائرة المصرية القادمة من لندن، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة الخدمة المميزة بالمطار، وسط حراسة أمنية مكثفة.

وخرج صلاح من صالة الوصول وسط حراسة أمنية لم تتركه حتى استقلاله السيارة الخاصة التي كانت بانتظاره أمام مبني الركاب رقم 3 بالمطار.

واتفق اتحاد الكرة مع شركة متخصصة لإعداد استقبال خاص للنجم المصري في مطار القاهرة، وتوفير أحد مندوبي الشركة ليكون في استقباله بمنطقة ما قبل الجوازات.

وينضم صلاح لمعسكر منتخب مصر الذي ينطلق يوم 3 سبتمبر/أيلول الحالي استعدادا لمواجهة النيجر في الجولة الثانية من تصفيات التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019. وأجل صلاح، موعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر لمدة 48 ساعة، لينتظم في التدريبات يوم 3 سبتمبر.

وكان محمد صلاح قد غرد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تجاهل تام من اتحاد الكرة، تبع ذلك تغريدات من جانب محاميه رامي عباس ورد من اتحاد الكرة حول أزمة تتعلق بحقوق الصورة.