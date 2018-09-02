بعد أزمته مع اتحاد الكرة... محمد صلاح يصل القاهرة وسط حراسة مشددة

وبحسب صحيفة الأخبار المصرية، وصل صلاح على متن الطائرة المصرية القادمة من لندن، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة الخدمة المميزة بالمطار، وسط حراسة أمنية مكثفة.
#الشروق_رياضة| صلاح يفرض حظر تجول على معسكر المنتخب بعد وصوله القاهرة— Shorouk News (@Shorouk_News) ٢ سبتمبر ٢٠١٨
التفاصيل.. https://t.co/ZFoAQHSgRP#محمد_صلاح pic.twitter.com/OIamnCq67d
#محمد_صلاح يصل مطار #القاهرة للانضمام إلى معسكر المنتخب… صورhttps://t.co/UCn2S4Dlhs@MoSalah pic.twitter.com/rKaAKfsEaL— Almogaz (@Almogaz) ٢ سبتمبر ٢٠١
الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي… لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!— Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨
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