أسينسيو يكشف سرا عن كريستيانو رونالدو

كشف النجم الإسباني الشاب، ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، سرا عن زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة النادي الملكي والهداف التاريخي للميرنجي، ونجم يوفنتوس الإيطالي الجديد.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من النادي الملكي، جاء ذلك ردا من اللاعب الشاب على التصريحات التي أطلقها رونالدو، حول شعوره بأجواء العائلة في ناديه الجديد يوفنتوس.



© REUTERS / ALBERTO LINGRIA مجددا... يوفنتوس يجني أموالا طائلة من صفقة رونالدو

وقال أسينسيو: "يوفنتوس سيكون عائلة رائعة، وكذلك ريال مدريد".

وأضاف،

لا أعرف ما إذا كان الفريق أفضل مع كريستيانو أو بدونه، لكن عندما كان (كريستيانو) هنا كنا فريقا واحدا داخل وخارج الملعب.

وعن تحسن الفريق بعد استراحة الشوط الأول، أمام ليجانيس، قال: "في الاستراحة قمنا بتصحيح بعض الأشياء، وفي الشوط الثاني نزل اللاعبون من أجل الفوز".

وتابع أسينسيو، "بالنسبة لي، أنا سعيد بالدقائق التي أشارك فيها، وكيفية سير الأمور".

واختتم عن استدعائه للمنتخب الإسباني، بقوله "أنا سعيد لاختياري في المنتخب، أنا سعيد بثقة المدرب في قدراتي".

وكان ريال مدريد قد واصل انطلاقته المميزة في بطولة الدوري الإسباني، بتغلبه على ضيفه ليجانيس، بنتيجة (4-1)، مساء أمس السبت، في إطار الجولة الثالثة من عمر الليجا.