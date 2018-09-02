نجم توتنهام يفلت من الخدمة العسكرية

تمكن مهاجم المنتخب الكوري الجنوبي وتوتنهام الإنجليزي، هيونغ مين سون، من الإفلات من التجنيد العسكري في بلاده.

ساهم الكوري سون منتخب بلاده في التتويج بذهبية دورة الألعاب الآسيوية المقامة في أندونيسيا.

© REUTERS / Mark J. Rebilas جملة من الإصابات تضرب توتنهام الإنجليزي في جولته الأمريكية ومدربه يعلق

وتوجت كوريا الجنوبية يوم أمس بذهبية كرة القدم بعدما تغلبت على اليابان بهدفين لهدف بعد الاحتكام للأشواط الإضافية.

ونشرت صحيفة " التيلغراف" البريطانية، نص قانون في كوريا الجنوبية لحالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، والذي ينطوي تحته الرياضيون الحاصلون على ميدالية ذهبية في الألعاب الآسيوية أو أي ميدالية في الألعاب الأولمبية.

يذكر بأن سون بلغ سن الـ26 في يوليو/تموز، وتتويجه بذهبية الألعاب سوف يعفيه من الخدمة الإلزامية.

وشارك سون، الذي قاد منتخب كوريا الجنوبية بصفته أحد اللاعبين الأكبر سنا الذين يسمح لهم بالمشاركة في تشكيلة المنتخب دون 23 سنة بصفة استثنائية، دورا كبيرا في تسجيل هدفي الفوز.