بالفيديو..أهداف مباراة أرسنال و كارديف سيتي (3-2)

تخطى أرسنال اللندني عقبة مضيفه كارديف سيتي، اليوم الأحد، وبثلاثة أهداف لإثنين، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح شكودران موستافي التسجيل مبكرا لأرسنال في الدقيقة العاشرة، و ليعادل بعدها كارديف قبل نهاية الشوط الاول عن طريق فيكتور كامارسا في الدقيقة 47 من الشوط الاول.

وليعيد إيميريك أوباميانج التقدم لأرسنال بهدف في الدقيقة 62، ولم يهنئ لاعبوا أرسنال كثيرا بفرحة هدف التقدم، ليعادل داني وارد النتيجة في الدقيقة الـ70.

وليمنح بعدها ألكسندر لاكازيت فريقه أرسنال نقاط المباراة كاملة بتسجيله هدفا في الدقيقة 81، ليرتفع رصيد أرسنال لـ6 نقاط و ليرتقي للمركز التاسع، و ليتجمد رصيد كارديف عند نقطتين في المرتبة السادسة عشر.