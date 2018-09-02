هاميلتون يفوز وفيتل يتعرض لحادث في فورمولا 1

عادل لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات رقم مايكل شوماخر القياسي بالفوز بسباق جائزة ايطاليا الكبرى للمرة الخامسة، اليوم الأحد، وترك فيراري يشعر بالألم مرة أخرى على أرضه.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تعرض السائق البريطاني سيباستيان فيتل لحادث، إثر الاصطدام بأقرب منافسيه والذي يتأخر عنه بفارق 30 نقطة، في اللفة الأولى وفقد السائق الألماني السيطرة على السيارة وتراجع للمركز 18 قبل أن يحتل المركز الرابع في النهاية.

© Sputnik . Aleksei Filippov تأجيل إقامة سباق فورمولا 1 في ميامي

وتجاوز هاميلتون رايكونن الذي انطلق من المقدمة مرتين ليوجه ضربة قوية لآمال جماهير فيراري التي كانت تحلم بالفوز الأول على أرضها في ثمانية أعوام.

وهذا هو الفوز الخامس على التوالي لمرسيدس في مونزا أرض أنجح وأشهر فرق فورمولا 1 وواحدة من الحلبات المفضلة لدى هاميلتون.

وأبلغ هاميلتون الجماهير التي اجتاحت الحلبة بأعلامها والألعاب النارية واطلقت صيحات الاستهجان ضده بقوة عندما اعتلى منصة التتويج "اليوم كان صعبا للغاية. وفي حين أن الأجواء السلبية ليست رائعة كانت الحافز لي. في الحقيقة أتقبل ذلك".