4 أرقام مثيرة من لقاء أرسنال و كارديف سيتي

نجح فريق أرسنال في حصد نقاط المباراة كاملة بعد تغلبه على فريق كارديف سيتي، في إطار الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تغلبه عليه بثلاثة أهداف لإثنين.

شهدت المباراة تسجيل 4 أرقام مثيرة لكلا الطرفين.

فقد نجح كارديف في كسر صيامه التهديفي بتسجيله لهدفين منذ إنطلاقة الدوري، فهدف كامارسا هو الهدف الاول للفريق بعد لعب 415 دقيقة.

© REUTERS / REBECCA NADEN بالفيديو..أهداف مباراة أرسنال و كارديف سيتي (3-2)

فيما نجح أوباميانج من تسجيل هدفه رقم 150 في الدوريات الاوروبية بيما فيها الدوري الألماني و الفرنسي و الإنجليزي.

كما و سجل لاكازيت رقما شخصيا لفريقه أرسنال بمساهمته بتسجيل 10 أهداف، حيث سجل 8 و صنع 2، في آخر 9 مبايرات.

و سجل البديل داني ويلبيك ظهوره رقم 200 في الدوري الإنجليزي توزعت على 92 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، و 26 مباراة مع سندرلاند و 82 مع أرسنال.