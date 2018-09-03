هكذا دعم تركي آل الشيخ محمد صلاح للفوز بجائزة "الأفضل"

طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، جميع الدول العربية بمساندة لاعب كرة القدم، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بالتصويت له للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أطالب كل السعوديين والعرب والجاليات العربية في الخارج والأصدقاء في آسيا وأفريقيا بالتصويت لإبننا النجم محمد صلاح للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم".

وحقق المصري محمد صلاح، إنجازا تاريخيا، بكونه أول لاعب أفريقي، يتنافس على جائزتي "الأفضل" في العالم وأوروبا بعام واحد، كما أن يعتبر ثالث أفريقي يتنافس على الجائزة، من بعد جورج وايا وصامويل إيتو.

وحرص نادي ليفربول الإنجليزي، على الاحتفاء بمحمد صلاح، بعد تواجده ضمن القائمة النهائية لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "أفضل لاعب في العالم"، إلى جانب كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

وشارك الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لمحمد صلاح، وهو يحتفل بإحدى أهدافه معلقين عليها قائلا: "محمد صلاح في القائمة المختصرة ومرشح لجائزة أخرى، صلاح ضمن 3 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018".