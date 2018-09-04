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01:09 05 سبتمبر/ أيلول 2018
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    احتفال لاعبي برشلونة

    بالأرقام... من الأفضل هجوم برشلونة أم ريال مدريد

    © REUTERS / Sergio Perez
    رياضة
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    موسم قوي بدأه فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، حيث حققا العلامة الكاملة - حتى الآن - خلال مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد مرور ثلاث جولات.

    وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وصل معدل أهداف لاعبي برشلونة في كل مباراة إلى 4 أهداف، وأكثر من 3 أهداف في كل مباراة لهجوم ريال مدريد.

    وتابعت الصحيفة، أن "ليونيل ميسي، لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي" ثلاثي هجوم النادي الكتالوني، سجلوا تسعة من أصل 13 هدفا للفريق — حتى الآن — مع احتساب كأس السوبر الإسباني، وهو ما يعني أنهم سجلوا 69 في المئة من أهداف برشلونة، في المباراة الأخيرة ضد هويسكا، كما سجل لاعبو الهجوم الثلاثة لأول مرة سويا منذ أن لعبوا معا.

    وكان احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجمعة الماضي،  بمرور 10 أعوام على ارتدائه القميص رقم 10 مع النادي الكتالوني، خلفا للموهبة البرازيلية رونالدينيو إلى نادي ميلان وبالتحديد عام 2008.

    وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي ارتدى القميص رقم 10 في موسم 2008ـ 2009 بالدوري الإسباني، عندما واجه البارسا نظيره نومانسيا، ولكن البلوجرانا تلقى الهزيمة في تلك المباراة.

    وأضافت ماركا في ريال مدريد كان على جولين لوبيتيجي المدير الفني للميرينغي، أن يجد شريكا لكريم بنزيما وغاريث بيل بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث قرر إشراك ماركو أسينسيو كأساسي لملء الفراغ الذي تركه صاروخ ماديرا، وفي الوقت الحالي تسير الأمور على ما يرام، حيث سجلوا 8 من أصل 12 هدفا لفريقهم، أي 66 في المئة من أهداف الفريق.

    ويراهن كل من إرنستو فالفيردي ولوبيتيغي بالتأكيد على هؤلاء اللاعبين الستة، حيث خاض كل منهم المباريات الرسمية الأربعة بهم كأساسيين. 
    وشارك ميسي وبنزيمة في جميع الدقائق حتى الآن، بينما كان غاريث بيل وديمبيلي الأكثر استبدالا، حيث أكمل اللاعب الفرنسي مباراة واحدة فقط كانت ضد هويسكا، وهو نفس الحال بالنسبة للقاطرة الويلزية، والذي شارك في مباراة أتليتكو مدريد بالسوبر الأوروبي كاملة.

    أما على مستوى الفاعلية، فإن ثلاثي برشلونة يتقدمون بهدف على ثلاثي ريال مدريد، لكن لاعبي الملكي أكثر فعالية، حيث يحتاجون إلى عدد أقل من التسديدات على المرمى للتسجيل على عكس الفريق الكتالوني، حيث سدد بنزيمة سبع كرات على المرمى ليحرز خمسة أهداف، بينما احتاج ميسي إلى تسع تسديدات ليحرز أربعة أهداف، كما سجل ديمبيلي 3 أهداف من 7 تسديدات، بينما سجل بيل هدفين من 7 تسديدات، أما أسينسيو رغم أنه لم يسجل ولكن دوره لا ينكر.

    وبالنسبة للتمريرات قام ثلاثي برشلونة بتمرير 88 تمريرة في ثلاث مباريات، حيث أعطى ميسي 26 تمريرة لديمبلي، بينما مرر الأخير إلى البرغوث الأرجنتيني 16 تمريرة، أما لويس سواريز أعطى 11 تمريرة لكل منهما.

     أما على الجانب الآخر في ريال مدريد فإن التمريرات الأكثر شيوعا بين الثلاثي كانت بين بنزيما وأسينسيو، حيث مرر كل منهما الكرة للآخر 20 مرة.

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