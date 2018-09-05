تعرف على أبرز الفروق بين جوائز الأفضل والكرة الذهبية

دائما ما يخلط مشجعو كرة القدم بين جوائز الأفضل في أوروبا والعالم، وجائزة الكرة الذهبية، حيث كشفت صحيفة إسبانية، الثلاثاء، عن الفروق الجوهرية بين الجوائز الثلاث التي تمنح من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جائزة الكرة الذهبية، وهي الأقدم، تأسست في عام 1956، وتمنح من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، واندمجت مع جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحا الفيفا، بين عامي 2009 و2015، تحت مسمى "كرة الفيفا الذهبية".

© REUTERS / Sergio Perez بالأرقام... من الأفضل هجوم برشلونة أم ريال مدريد

وأردفت أن الفارق بين هذه الجائزة والجوائز الأخرى، هو أنها تبنى على أساس السنة التقويمية بأكملها وليس الموسم الماضي فقط.

ونوهت إلى أن المسؤولين عن التصويت هم بعض الصحفيين المختصين بكرة القدم، والذين بإمكانهم منح 6 نقاط، 4 نقاط، 3 نقاط، نقطتين أو نقطة واحدة لـ5 لاعبين.

أما جائزة الأفضل"ذا بيست" أو "بالون دور"، والتي فاز بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مدار العامين الماضيين، يتم اختيارها من قبل هيئة المحلفين التابعة للفيفا، والمكونة من 13 لاعبا من أساطير كرة القدم، وأوضحت أنهم يختارون في نهاية الموسم، 10 لاعبين.

وأشارت إلى أنه بمجرد الإعلان عن الأسماء الـ10، تبدأ فترة التصويت، وتمثل الجماهير نسبة "25%"، والصحفيون ووسائل الإعلام "25%"، والمدربون وقائدو المنتخبات الوطنية 50%"، من التصويت للاعبين الثلاثة الذين يفضلونهم، من خلال منحهم 5 نقاط، أو 3 نقاط أو نقطة.

© REUTERS / ALBERTO LINGRIA صحيفة: صديق رونالدو يلحق به إلى يوفنتوس

ووأوضحت، تتقلص القائمة في النهاية إلى 3 لاعبين، وهم الذين يحصلون على أكبر عدد من النقاط.

وأخيرا جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وهي سنوية تمنح من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وتذهب إلى أفضل لاعب في الأندية الأوروبية عن الموسم السابق، والعروض التي قدمها برفقة ناديه والمنتخب.

واختتمت الصحيفة، أن المؤهلين للتصويت هم 80 مدربا ممن يشاركون في بطولة دوري أبطال أوروبا، بجانب 55 صحفيا يمثلون الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.