رسميا... "الحدث الأبرز" في قطر بموافقة دول المقاطعة

تستعد العاصمة القطرية، الدوحة، لاستقبال الحدث الأبرز في منطقة الخليج، وذلك بعد اجتماع وقع فيه التوافق بين الجميع.

ترأس سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الاجتماع السابع للجنة التنفيذية الذي عقد أمس الأول الاثنين في الدوحة في مقر الاتحاد ببرج البدع، بحسب صحيفة الوطن القطرية.

وأكد المجتمعون إقامة دورة كأس الخليح الـ"24" في موعدها بقطر العام القادم 2019، حسب ما تم اعتماده في الاجتماع الأخير للجنة.

© AFP 2018 / GIUSEPPE CACACE هكذا علق حاكم دبي على فوز عمان ببطولة "خليجي 23"

كما أقر المجتمعون بالإجماع استمرار الشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني رئيس اتحاد الكرة القطري في رئاسة الاتحاد الخليجي لعامين قادمين واعتماده بأقرب جمعية عمومية وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد.

واستضافت الكويت، بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ23، ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي؛ وذلك بعد تنازل قطر عن حقها في استضافة البطولة الخليجية الشهيرة.

وفاز المنتخب العماني لكرة القدم ببطولة خليجي 23 وذلك على نظيره الإماراتي، بركلات الترجيح.