تقارير: "يويفا" ينوي إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض

أشارت تقارير صحفية أوروبية، إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ينوي تغيير قانون احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وذلك بعد اجتماع مع مدربي الصفوة في أوروبا، أمس الثلاثاء.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي يريد إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، وذلك حسب تصريحات جورجيو ماركيتي نائب رئيس "يويفا".



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وقال ماركيتي في تصريحات صحفية، " المدربون لا يهتمون بتسجيل الأهداف خارج الأرض مثلما كان الأمر في الماضي".

وأضاف: "اجتماع المدربين شهد طلبا منهم بمراجعة الفكرة وتغييرها، ونحن سنعمل على ذلك".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وجه الدعوة إلى 20 مدربا من أندية الصفوة في أوروبا من أجل المناقشة حول أخر التطورات في عالم كرة القدم، وقد حضر اللقاء مدربين عدة مثل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي وكارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الإيطالي وتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد الإسباني وجولين لوبتيجي مدرب ريال مدريد وماسيمو اليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى المدرب السابق لأرسنال الفرنسي أرسين فينجر.

كنت ماشي صح ليش غيرت رايك؟😂 — 🖤 мαяιɑ 💙 (@Maria_Dashtiya) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

وكانت قاعدة الهدف خارج الأرض قد تم تطبيقها للمرة الأولى في أوروبا عام 1965، حيث تم استخدامها بدلا من قاعدة القرعة أو الأرض المحايدة، وهي تنص على احتساب الهدف الذي يسجله الفريق الضيف خارج أرضه بهدفين.