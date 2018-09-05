قريب رونالدو يكشف سرا عن صاروخ ماديرا

وبحسب موقع "سيريا آ نيوز"، ذكر نونو فيفيروس، ابن عم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قصة عن الدون البرتغالي تكشف أهم الأسباب التي جعلت صاروخ ماديرا يتوج بكل تلك الألقاب، وجعلته أحد أساطير كرة القدم الموجودين داخل الملاعب حتى الآن.
وأضاف: "بعد نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 عندما فاز يونايتد على تشيلسي، هل تعرف ما الذي فعله كريستيانو عندما عدنا إلى مانشستر في تلك الليلة؟.. إنه ذهب ليتدرب".
وتابع: "رونالدو ذهب للتدريب بعد أن أصبح بطلا لأوروبا في سن الثالثة والعشرين، هذا هو كريستيانو ابن ماديرا الحقيقي".
يذكر أن نهائي دوري الأبطال عام 2008 انتهى بالتعادل الإيجابي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد بنتيجة 1-1، وسجل كريستيانو هدف فريقه الوحيد، ولكنه فشل في هز الشباك خلال ركلات الترجيح.
١٠ يوليو ٢٠١٨
وفاز رونالدو بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد مرتين، ولقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وهي إنجازات أضافها إلى رصيده الذي حققه، في السابق، مع مانشستر يونايتد.
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