الكشف عن مدة إيقاف مبابي

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن القاضي الذي ترأس لجنة الانضباط وضع في اعتباره تصريح مبابي بعد المباراة، بأنه سيكرر نفس ما فعله بالاعتداء على لاعب نيم، بداعي أن المنافس كان يقصد إيذاءه.
ولم تنس الصحيفة الإشارة إلى أن مبابي تعرض للطرد أيضا في مباراة رين يوم 30 يناير الماضي بالدور قبل النهائي لكأس الرابطة الفرنسية، ليتم إيقافه مباراتين.
Mes chers supporters parisiens,— Kylian Mbappé (@KMbappe) ٢ سبتمبر ٢٠١٨
Je souhaiterai m’excuser auprès de vous pour mon geste d’hier soir et ma réaction qui gâche notre belle victoire collective.
Mais aussi remercier le @Co_Ultras_Paris pour votre soutien encore hier c’était énorme 🙌🏽
ICI C’EST PARIS 🔴🔵
كما ذكرت أيضا أن باريس سان جيرمان التزم الصمت، ولم يتحرك للطعن على العقوبة الجديدة لمبابي أمام لجنة الاستئناف، لأنها لم تعتبرها مختلفة عن عقوبات سابقة في أحداث مماثلة.
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