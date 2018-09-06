الكشف عن مدة إيقاف مبابي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن إيقاف الجوهرة الشابة كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، 3 مباريات بعد طرده في مباراة نيم، يوم السبت الماضي في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن القاضي الذي ترأس لجنة الانضباط وضع في اعتباره تصريح مبابي بعد المباراة، بأنه سيكرر نفس ما فعله بالاعتداء على لاعب نيم، بداعي أن المنافس كان يقصد إيذاءه.



© Sputnik . Vladimir Pesnya صحيفة تكشف خطة ريال مدريد لضم مبابي

وأضافت أن رئيس لجنة الانضباط لم يلتفت للتدوينة التي نشرها مبابي في اليوم التالي للمباراة عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، والتي يعتذر فيها عما بدر منه، وما وصفه حينها بأنه شوه انتصار الفريق الفرنسي.

ولم تنس الصحيفة الإشارة إلى أن مبابي تعرض للطرد أيضا في مباراة رين يوم 30 يناير الماضي بالدور قبل النهائي لكأس الرابطة الفرنسية، ليتم إيقافه مباراتين.

Mes chers supporters parisiens,

Je souhaiterai m’excuser auprès de vous pour mon geste d’hier soir et ma réaction qui gâche notre belle victoire collective.

Mais aussi remercier le @Co_Ultras_Paris pour votre soutien encore hier c’était énorme 🙌🏽



ICI C’EST PARIS 🔴🔵 — Kylian Mbappé (@KMbappe) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

كما ذكرت أيضا أن باريس سان جيرمان التزم الصمت، ولم يتحرك للطعن على العقوبة الجديدة لمبابي أمام لجنة الاستئناف، لأنها لم تعتبرها مختلفة عن عقوبات سابقة في أحداث مماثلة.