زيدان يتحدث لأول مرة... هل أعطى راموس تعليمات بإصابة صلاح

تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لأول مرة، عن المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي، التي أصيب فيها اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال زيدان خلال مقابلة خاصة مع "يويفا"، على هامش وجوده في مقر الاتحاد الأوروبي لحضور مؤتمر المدربين الأوروبيين، إنه لم يعط تعليمات محددة للاعبين في المباراة النهائية لمراقبة هجوم فريق ليفربول، وخصوصا محمد صلاح.

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وقال زيدان عندما سأله الصحفي عما إذا كان طلب من راموس تغطية خاصة لصلاح: "لم أطلب هذا الأمر أبدا، طريقة لعبنا كانت نفسها، بصرف النظر عن هوية الخصم الذي نواجهه. طلبت من اللاعبين خصائص لاعبي الخصم، وذلك لكي يكونوا مطلعين بشكل جيد على قدرات هؤلاء اللاعبين".

وتابع المدرب الفرنسي زيدان: "لكنني لم أطلب أكثر من ذلك، طلبت من اللاعبين التركيز على المباراة فقط لا أكثر ولا أقل".

وكان النجم المصري محمد صلاح قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الكتف بسبب تدخل عنيف من المدافع الإسباني سيرجيو راموس، الذي حاول إعاقة طريقه عبر شده نحو الأسفل، ليسقط صلاح على كتفه ويُصاب بخلع أسفر عن خروجه في الشوط الأول من المباراة النهائية، وعدم مشاركته مع المنتخب المصري في أول مباراة من مونديال روسيا 2018.