الكشف عن موعد ذهاب "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة

كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، خافيير تيباس، اليوم الجمعة، عن موعد المباراة الأولى من كلاسيكو الأرض، بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وبحسب إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، قال تيباس خلال تصريحاته لبرنامج " El Transistor "، إن كلاسيكو الذهاب في الليغا، سيقام 28 أكتوبر/تشرين أول المقبل، في الساعة (4:15 مساء بتوقيت إسبانيا) على ملعب الكامب نو.



© REUTERS / SERGIO PEREZ الاتحاد الإسباني يحدد مباراتي الكلاسيكو للموسم الجديد

يذكر أن هذا الموعد، لعبت فيه مباراة كلاسيكو سابقة بين الفريقين، في 3 ديسمبر/كانون أول 2016، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، وسجل الهدفين لويس سواريز من برشلونة وسيرخيو راموس لريال مدريد.

والكلاسيكو المقبل سيكون الرقم 239 في جميع المسابقات، فيما يحمل الرقم 177 في بطولة الليغا.

ويتفوق ريال مدريد بعدد الانتصارات في الكلاسيكو الكبير بنتيجة 95 مقابل 93 للغريم الكتالوني، فيما تعادل الفريقان في 50 مباراة.

▶Javier Tebas adelanta en @ElTransistorOC que El Clásico Barça-Real Madrid se jugará el domingo 28 de octubre a las 16:15. VÍDEO y AUDIO de la entrevista completa #TebasEnElTransistor https://t.co/HXisWRtMwU — Onda Cero (@OndaCero_es) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

وسجل ريال مدريد 401 هدفا في تاريخ الكلاسيكو، فيما سجل برشلونة389 هدفا.

ويتفوق ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني بنتيجة 72-70، وفي كلاسيكو دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2، فيما يتفوق برشلونة بنتيجة 14-12 في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.

ومن المفارقات المهمة هي أن برشلونة تفوق منذ تعيين المدرب الإسباني بيب غوارديولا في 2008، في 12 مواجهة، فيما انتصر ريال مدريد في 4 مواجهات فقط.

ويتقاسم فريقا ريال مدريد وبرشلونة، صدارة ترتيب الليغا بعد مرور 3 جولات، برصيد 9 نقاط، ولكن فارق الأهداف يصب لصالح النادي الكتالوني.