رسميا... مارادونا مديرا فنيا لناد مكسيكي

دخل الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماند مارادونا تحديا جديدا، في عالم التدريب بكرة القدم، حيث أعلن نادي دورادوس دي سينالوا المكسيكي، عن تعيين أسطورة التانغو، مدربا جديدا للفريق.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا، رحب النادي بمارادونا، عبر تغريدة نشرها الليلة الماضية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد ساعات من إقالة المدرب فرانسيسكو راميريز.



وكان مارادونا يتولى رئاسة فريق دينامو بريست البيلاروسي، وكذلك منصب مديره الرياضي، لكن دورادوس تمكن من إقناعه بتولي تدريبه، ومن المنتظر أن يتم تقديم المدرب الأرجنتيني الأحد المقبل.

Maradona asume la presidencia del club Dinamo Brest de Bielorrusia https://t.co/6iM4me4ypZ pic.twitter.com/o4wR8uGJLd — Agencia Andina (@Agencia_Andina) ١٦ يوليو ٢٠١٨

وكانت آخر صفقة ضخمة يبرمها دورادوس في 2005، عندما ضم لاعب الوسط الإسباني السابق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي حاليا، والذي اعتزل اللعب في صفوفه موسم 2005-2006، بينما كان دورادوس في دوري الدرجة الأولى.

وأثار مارادونا الجدل خلال النسخة الأخيرة من كأس العالم روسيا 2018، حيث ظهر باكيا عدة مرات خلال مباريات منتخب بلاده، كما تم الكشف عن حصوله على مبلغ مالي نظير حضور المبارايات قدر — وقتها — بـ 10 آلاف يورو للمباراة الواحدة.

يذكر أن ماردونا قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم نسخة 1986 بالمكسيك، والتي زارها عدة مرات.