تركي آل الشيخ يكشف هوية المنتخب الرابع للدورة الرباعية في السعودية

كشف رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع فيسبوك هوية المنتخب الرابع المشارك في الدورة الدولية الرباعية التي من المقرر أن تستضيفها السعودية حيث سيلاقي منتخب البرازيل نظيره السعودي يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، في حين يواجه منتخب الأرجنتين يوم 16 من الشهر ذاته.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع تويتر: "تم التوقيع قبل قليل على استضافة المملكة بطولة دولية رباعية مطلع أكتوبر القادم بمشاركة البرازيل والأرجنتين والمنتخب السعودي بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريبا… البطولة تتضمن مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل".

تم التوقيع قبل قليل على استضافة المملكة بطولة دولية رباعية مطلع أكتوبر القادم بمشاركة البرازيل🇧🇷 والأرجنتين🇦🇷 والمنتخب السعودي 🇸🇦بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريبا… البطولة تتضمن مباراة السوبر كلاسيكو بين الارجنتين والبرازيل. pic.twitter.com/ubYMWTp5o6 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 7, 2018

بينما أفصح آل الشيخ عبر حسابه بموقع فيسبوك عن المنتخب الرابع وقال:"كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم أتمنى أن يكون منتخب مصر هو المنتخب الرابع في البطولة الدولية الرباعية التي تستضيفها السعودية مطلع أكتوبر القادم بمشاركة البرازيل والأرجنتين".

يذكر أن الدوري المصري سيتوقف خلال الفترة ما بين 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وحتى 16 من نفس الشهر، حيث سيقيم المنتخب الوطني معسكرا استعدادا لمباراتي سوازيلاند بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.