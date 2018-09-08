برلماني مصري يطالب بإنشاء تمثال لمحمد صلاح

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، طالب البطيخي بضرورة وضع نسخ من التمثال فى عدد من مداخل الملاعب التى تقام فيها مباريات دولية على رأسها استاد القاهرة، وعدد آخر من الملاعب على مستوى الجمهورية.
وأوضح البطيخى، أنه أثناء كأس العالم فى روسيا، اقترن اسم محمد صلاح بمصر فى كل المحافل والمناسبات.
وأشار البطيخي إلى أن الجماهير من مختلف دول العالم بمجرد ذكر اسم مصر تتحدث عن محمد صلاح، ولهذا لابد من رد الجميل لهذا اللاعب الذى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية وجعل للكرة المصرية شأن آخر، على حد وصفه.
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