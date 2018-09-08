برلماني مصري يطالب بإنشاء تمثال لمحمد صلاح

اقترح النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، صنع تمثال للاعب الدولى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، طالب البطيخي بضرورة وضع نسخ من التمثال فى عدد من مداخل الملاعب التى تقام فيها مباريات دولية على رأسها استاد القاهرة، وعدد آخر من الملاعب على مستوى الجمهورية.

© AP Photo / Amr Nabil محمد صلاح يعود إلى حصد الجوائز (فيديو)

وقال وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "محمد صلاح استطاع أن يسطر اسمه عبر صفحات التاريخ بحروف من نور، وسجل إنجازات تاريخية لم يسجلها أى لاعب مصرى من قبل، وهذا يعنى أنه يستحق أكثر من وضع تمثال وكتابة اسمه فى مداخل الملاعب الدولية تكريما له".

وأوضح البطيخى، أنه أثناء كأس العالم فى روسيا، اقترن اسم محمد صلاح بمصر فى كل المحافل والمناسبات.

وأشار البطيخي إلى أن الجماهير من مختلف دول العالم بمجرد ذكر اسم مصر تتحدث عن محمد صلاح، ولهذا لابد من رد الجميل لهذا اللاعب الذى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية وجعل للكرة المصرية شأن آخر، على حد وصفه.