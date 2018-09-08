لأول مرة... نادي سعودي يعلن عن امرأة تقود مشجعيه في المدرجات

أعلن نادي سعودي اليوم السبت، عن قيادة امرأة لرابطة المشجعين الخاصة به في المباريات، خلال لقاءت الدوري السعودي للمحترفين، وفق ما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، أعلنت إدارة نادي الاتفاق التشكيل الذي اعتمدته لرابطة مشجعي النادي، وتضمن التشكيل لأول مرة اسم مشجعة ستكون مختصة بقيادة وتنظيم مدرج العائلات خلال المباريات التي يشارك فيها الفريق.

وتضم الرابطة التي أعلن النادي أسماءها 42 مشجعًا، بينهم سارة الدوسري، وتم تحديد مهمتها بـ"مسؤولة تنظيم مدرج العائلات"، حسبما جاء في القائمة التي أعنها النادي.

إدارة نادي الاتفاق تعتمد تشكيل رابطة فارس الدهناء برئاسة الأستاذ فيصل بن يوسف الدوسري pic.twitter.com/EtUZdfdKcO — رابطة فارس الدهناء (@Fans_Ettifaq) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

وأوضح الاتفاق أن مهمة الرابطة ستتركز على زيادة نسبة الحضور الجماهيري لمباريات الفريق، والحرص على تفاعل المدرج الاتفاقي باستمرار خلال المباريات، بجانب العمل على زيادة شعبية نادي الاتفاق في مختلف مناطق المملكة، باستخدام أعمال وابتكارات جديدة.

وأوضح النادي أن رابطة الاتفاق ستفتح أبوابها لكافة الجماهير الاتفاقية دون استثناء للتطوع والمساندة في كل مباراة، سواء على أرض الاتفاق أو خارج أرضه.

وانطلق الدوري السعودي في الثلاثين من الشهر المنصرم أغسطس/آب، بمباراة الاتفاق والرائد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومن المقرر أن تكون مباراة التي التالية أمام الباطن في الـ 13 من سبتمبر/أيلول بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.