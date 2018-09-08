4 فئات من الشعب السعودي يدخلون المباريات مجانا تعرف عليهم

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم السبت، عن الفئات التي يمكنها حضور مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجانا.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة السعودية، تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضمن الفئات الأربع التي يمكنها دخول مباريات الدوري مجانا.

وجاءت الفئات الأربع على النحو التالي: "الأيتام، أبناء الشهداء، ذوي الاحتياجات الخاصة، فوق الـ 60 عاما (من جميع الجنسيات)".

معالي رئيس مجلس الإدارة يوجه بإضافة منسوبي الاستخبارات العامة إلى المستفيدين من تخفيض تذاكر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يوجه بدخول الأيتام مجاناً pic.twitter.com/S3ZgFzM678 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٨ سبتمبر ٢٠١٨

كما وجه تركي آل الشيح، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم، بإضافة منسوبي الاستخبارات العامة إلى المستفيدين من تخفيض تذاكر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل انطلاق الجولة الأولى، وجه آل الشيخ بفتح المدرجات خلف المرميين بشكل مجاني للجماهير في مباريات الدوري، وتخفيض أسعار التذاكر لعدة فئات.

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، الفئات التي تم الإعلان عن تخفيضات خاصة لأسعار تذاكرها هي: منسوبو وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني وأمن الدولة بنسبة 50%، والأطباء بـ50%، والرياضيون القدامى بنسبة 25%، والحاصلون على أوسمة الدولة بكل فئاتها بـ75%، ومنسوبو الهيئة العامة للرياضة بنسبة 25%، والأطفال حتى طول (130 سم) بنسبة 50%".