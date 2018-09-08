بالفيديو... أهداف مباراة الجزائر وغامبيا (1/1)

تعادل منتخب الجزائر مع نظيره غامبيا إيجابيا بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاستقلال ببنانغول، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

تمكن المنتخب الجزائري من افتتاح باب التسجيل، في الشوط الثاني، عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 47، بعد أن راوغ مدافعين والحارس.



ولم تدم فرحة الجزائريين طويلا، حتى عادل منتخب غامبيا النتيجة في الدقيقة 48، عن طريق حسن سيساي، بعد أن استغل خطأ من طرف المدافع مهدي تاهرات.