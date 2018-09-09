شاهد... سيرينا وليامز تفقد أعصابها وتكسر مضربها للتنس

ظهرت نجمة التنس الأمريكية، سيرينا ويليامز، بملامح عصبية مما هو معروف عنها، أثناء المباراة التي جمعتها بمنافستها اليابانية أوساكا، في نهائي بطولة أمريكا المفتىحة للتنس، أمس السبت.

وقامت سيرينا بأكثر من تصرف على مدار المباراة، ومنها عندما ألقت بمضربها بعصبية أدت إلى كسره، وذلك عقب خسارتها لإحدى النقاط السهلة في شوط حساس.

وانتهت المباراة بفوز نعومي أوساكا، بعد أن هزمت سيرينا وليامز 6-2 و6-4 في نهائي البطولة، وفقا لرويترز.

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وتفوقت أوساكا (20 عاما) في أول نهائي كبير في مسيرتها كما حرمت وليامز من معادلة الرقم القياسي البالغ 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وعوقبت وليامز بخسارة شوط في المجموعة الثانية بعد مشاحنة مع الحكم، كارلوس راموس، الذي اعتبر أن اللاعبة الأمريكية انتهكت اللوائح بحصولها على نصيحة تدريبية خلال وجودها في الملعب.