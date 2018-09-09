شاهد... سيرينا وليامز تفقد أعصابها وتكسر مضربها للتنس

وقامت سيرينا بأكثر من تصرف على مدار المباراة، ومنها عندما ألقت بمضربها بعصبية أدت إلى كسره، وذلك عقب خسارتها لإحدى النقاط السهلة في شوط حساس.
سيرينا تفقد أعصابها 😮#USOpen pic.twitter.com/EZpVziXxit— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 8, 2018
وانتهت المباراة بفوز نعومي أوساكا، بعد أن هزمت سيرينا وليامز 6-2 و6-4 في نهائي البطولة، وفقا لرويترز.
وعوقبت وليامز بخسارة شوط في المجموعة الثانية بعد مشاحنة مع الحكم، كارلوس راموس، الذي اعتبر أن اللاعبة الأمريكية انتهكت اللوائح بحصولها على نصيحة تدريبية خلال وجودها في الملعب.
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