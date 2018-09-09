زيدان يضع قائمة بصفقات مانشستر يونايتد في حال توليه تدريب الفريق

وضع المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة بأسماء اللاعبيين الذين يود جلبهم إلى نادي مانشستر يونايتد في حال توليه لمنصب المدير الفني في النادي الإنجليزي.

فبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن الفرنسي المرشح بقوة لخلافة البرتغالي، جوزيه مورينيو، في قيادة "الشياطين الحمر".

أعلن عن قائمة الصفقات التي يريد من خلالها تدعيم صفوف النادي الإنجليزي للعودة به لمنصات التتويج.

© REUTERS / SERGIO PEREZ استراحة محارب... زيدان بانتظار زوجته في مركز للتسوق (صور)

وبحسب الصحيفة فإن القائمة ضمت لاعب ريال مدريد، الألماني توني كروس، والأورغواياني إيديسون كافاني، بالإضافة للاعب بايرن ميونيخ، الإسباني تياغو ألكانتارا، والكولومبي جيمس رودريغيز.

وأضافت أن التعاقد مع هؤلاء اللاعبين لن يكون سهلا، في الوقت الذي يثق الفرنسي بقدرته على جلب هؤلاء اللاعبين للنادي الإنجليزي، في حال تم تعيينه.

يذكر أن الفرنسي حقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية مع ناديه السابق ريال مدريد، وهي البطولة التي غابات عن خزائن النادي الإنجليزي حوالي 10 سنوات.