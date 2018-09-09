فالفيردي يسير على خطى غوارديولا في برشلونة

قرر المدير الفني لنادي برشلونة، إرنستو فالفيريدي، السير على خطى بيب غوارديولا المدرب الأسبق للنادي، فيما يتعلق بمسألة تجديد عقده.

يمتد عقد فالفيردي حتى 30 يونيو/حزيران 2019، ولديه بند في العقد يسمح له بالتجديد لعام إضافي.

وبحسب صحيفة "إس" الإسبانية فإن، فالفيردي، رفض الدخول في مفاوضات جديدة مع إدارة النادي في الفترة الحالية و يفضل الاستمرار حتى مطلع العام القادم.

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وأضافت الصحيفة أن فالفيردي يسير بذلك على خطى المدير الفني الأسبق، بيب غوارديولا، في عام 2011 حيث لم يجدد عقده لعام إضافي سوى في بداية العام، في ظل تألق النادي وحصده لبطولتي الدوري ودوري الأبطال الأوروبي، ووصوله لنهائي كأس الملك الإسباني.

يذكر أن برشلونة يبحث بشكل كبير في هذه السنة عن الفوز بدوري الأبطال و بخاصة بعد خروجه من المسابقة آخر ثلاث سنوات من الدور ربع النهائي.