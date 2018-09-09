رونالدو غاضب من الصحافة الإسبانية

صرحت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن حالة من الغضب الشديد، يعيشها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من التقارير الصحفية الإسبانية التي هاجمته في الآونة الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن النجم البرتغالي غاضب من التقارير الصحفية الإسبانية التي تهاجمه و تؤكد بأن ريال مدريد أصبح أفضل بعد رحيله.

وأضافت الصحيفة بأن البرتغالي يتابع التقارير الصحفية التي تهاجمه بإستمرار وبخاصة بعد فوز لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقا عليه.

© REUTERS / ALBERTO LINGRIA صحيفة: صديق رونالدو يلحق به إلى يوفنتوس

يذكر بأن رونالدو غاب عن حفل توزيع الجوائز، وبحسب الصحف الإسبانية فإن البرتغالي كان على علم بفوز مودريتش في الجائزة لذلك فضل عدم الحضور.

وقرر رونالدو التواجد في لندن لحضور حفل التتويج بجائزة الأفضل في العالم للعام الماضي و التي ينافسه على لقبه كل من الكرواتي مودريتش و المصري محمد صلاح.

وكان رونالدو قد رحل لنادي يوفنتوس الإيطالي، بعد 9 سنوات إرتدى فيها قميص ريال مدريد، محرزا 450 هدفا وليصبح الهداف التاريخي للنادي الملكي.