تسجيل
15:00 09 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    ألعاب القوى

    الأولمبية الإماراتية تقرر إيقاف العداءة إلهام بيتي مدى الحياة

    © Sputnik . Anton Denisov
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 10

    كشف حميد محمد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، عن إيقاف العداءة الإماراتية البارزة، إلهام بيتي، نهائيا، وحرمانها من المشاركات ومن تمثيل الدولة إلى الأبد.

    وقال القطامي في حوار مع جريدة "الخليج" الإماراتية، اليوم، الأحد: "لقد تسلمنا تقرير لجنة التحقيق قبل المشاركة في دوري الألعاب الآسيوية، بجاكرتا، مباشرة، وبعد الاطلاع على التقرير، وبناء على ما ورد فيه قررت اللجنة الأولمبية الوطنية إيقافها نهائيا، وحرمانها من المشاركات، ومن تمثيل الدولة إلى الأبد، وذلك بناء على ما أثبته التقرير من تجاوزات من جانبها".

    متحف اللوفر أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة
    © AFP 2018 / Karim Sahib
    الإمارات تعلن عن كشف أثري عمره 1000 عام
    وأضاف: "بوجه عام لن تتوانى اللجنة الأولمبية عن اتخاذ أي عقوبات، في شأن كل ما يمس الدولة وسمعتها".
    وفي عام 2017 تم الكشف من جانب المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس"، عن إيقاف بيتي بسبب تورطها في تعاطي المنشطات، وسط تكتم من قبل الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى.
    وكشفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية وقتها عن إصدار "كاس" عقوبة الإيقاف لمدة عامين، ضد إلهام بيتي، المتخصصة في سباقات 1500 متر، بتاريخ الـ 10 من أغسطس/آب 2016.
    كما تم إلغاء كل نتائج العداءة التي حصلت عليها في أي مسابقات شاركت فيها، خلال الفترة من الـ 6 من مارس/آذار 2014، إلى الـ 13 من أغسطس/آب 2015، وتتضمن تجريدها من أي ألقاب، أو ميداليات، أو نقاط، أو جوائز، أو مكافآت مالية.
    وأوضحت الصحيفة، أنّه خلال الفترة بين الـ 8 من مارس/آذار 2012، والـ24 من أغسطس/آب 2015، جمع الاتحاد الدولي لألعاب القوى 4 عينات دم من إلهام بيتي، في إطار متابعته لجوازها البيولوجي، وتم معاينتها في مختبرات معتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)؛ إذ أظهر تسلسل نتائج الجواز البيولوجي للعداءة، وجود احتمالية، غير طبيعية، تصل إلى 9.99 في المئة.

     

    انظر أيضا:

    الإمارات تعلن عن كشف أثري عمره 1000 عام
    الحوثي: الأمم المتحدة أمام خيار واحد... ورد رسمي من الإمارات
    صحيفة عبرية: الإمارات شريكنا الضائع
    بعد واقعة طيران الإمارات... شعور 12 راكبا بالإعياء على متن رحلتين وصلتا لمطار أمريكي
    وزير خارجية الإمارات يتهم "أنصار الله" بالتعطيل المتعمد لسير مشاورات جنيف
    السلطات الأمريكية تكشف طبيعة إصابة ركاب رحلة طيران الإمارات
    طيران الإمارات تكشف ما حدث خلال رحلة نيويورك
    الأسباب لا تزال مجهولة... 10 ركاب لطيران الإمارات يصابون بوعكة صحية
    الإمارات تسمي أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية
    الإمارات تقدم الدعم لليمن في الكثير من المجالات
    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, ألعاب القوى, ألعاب القوى العالمية, الإمارات, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء مادالينا غينيا
    أجمل نساء مهرجان البندقية السينمائي
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك