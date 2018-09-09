الأولمبية الإماراتية تقرر إيقاف العداءة إلهام بيتي مدى الحياة

كشف حميد محمد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، عن إيقاف العداءة الإماراتية البارزة، إلهام بيتي، نهائيا، وحرمانها من المشاركات ومن تمثيل الدولة إلى الأبد.

وقال القطامي في حوار مع جريدة "الخليج" الإماراتية، اليوم، الأحد: "لقد تسلمنا تقرير لجنة التحقيق قبل المشاركة في دوري الألعاب الآسيوية، بجاكرتا، مباشرة، وبعد الاطلاع على التقرير، وبناء على ما ورد فيه قررت اللجنة الأولمبية الوطنية إيقافها نهائيا، وحرمانها من المشاركات، ومن تمثيل الدولة إلى الأبد، وذلك بناء على ما أثبته التقرير من تجاوزات من جانبها".

© AFP 2018 / Karim Sahib الإمارات تعلن عن كشف أثري عمره 1000 عام