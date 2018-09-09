ممثلا لروسيا... السباح السوري العالمي فراس معلا يحرز ذهبية بطولة أوروبا

بمشاركة 57 من أفضل سباحي أوروبا أحرز السباح السوري الجنسية العالمي فراس معلا اليوم الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا لمسافة خمسة كيلومترات في سلوفينيا لفئة الماسترز ممثلا لجمهورية روسيا الاتحادية بعد احترافه مع نادي كوبان الروسي.

واستطاع السباح معلا إحراز المركز الأول لمسافة خمسة كيلومترات لفئة 45-49 عاما بزمن قدره 1.1.2 ساعة وحل ثانيا الروسي يوري ساراموتين بـ 1.2.5ساعة ثم الألماني ديكمان ميشيل بـ1.2.6 ساعة، وفقا لوكالة "سانا".

السباح العالمي السوري #فراس_معلا



حقق المركز الاول في #سباق ٣ كم في بطولة اوروبا للاساتذة الماسترز..



الف مبروووووك لسورية 🇸🇾✌️❤️ pic.twitter.com/FSjV1uzpBv — سوريون مميزون (@SyPriviledge) September 8, 2018

وكان السباح معلا أحرز أمس المركز الثاني والميدالية الفضية لمسافة 3 كيلومترات في البطولة نفسها بزمن قدره 34.56.2 دقيقة.

ويعد معلا أول سباح في العالم يسبح بين قارتي أوروبا وآسيا عندما سبح بين قبرص واللاذقية عام 2007 لمسافة 110كم بزمن قدره 41 ساعة متواصلة، كما سبق له أيضا عبور بحر المانش بين إنكلترا وفرنسا عام 2002 بزمن 20 ساعة وحقق الميدالية البرونزية لبطولة العالم للماسترز لفئة 45 حتى 49 عاما.