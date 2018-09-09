برشلونة يحظى بقميص احتفالي لموسم 2019-2020 (صورة)

وكشف موقع "footy headlines" الرياضي، عن القميص الجديد الذي سيحمل شعار النادي و الشركة الرياضية "نايكي" الراعي الرسمي للفريق الإسباني.
حيث سيكون القميص الجديد بمناسبة الذكرى السنوية العشرين للشركة مع النادي، كونها أحد رعاته.
وبحسب الموقع فإن التصميم الجديد عبارة عن مزيج من جميع تصميمات "نايكي" لبرشلونة منذ العام 1999.
ولم يصدر أي تصريح رسمي من طرف النادي الإسباني أو شركة "نايكي" على القميص الجديد بالرغم من تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.
⚠️🔵🔴 BREAKING: Nike FC Barcelona Mashup jersey leaked: https://t.co/aiBps16Dlo— Footy Headlines (@Footy_Headlines) ٩ سبتمبر ٢٠١٨
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