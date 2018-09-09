بوجبا يعلق على مستقبله واقترابه من برشلونة

تحدث الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مستقبله مع ناديه الإنجليزي، نافيا الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة، كما تحدث عن علاقته مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

تصريحات الفرنسي جاءت في مقابلة مع قناة "TFI" الفرنسية، حيث قال بوغبا إنه "مرتبط بتعاقد مع مانشستر يونايتد، هناك بعض الأمور حدثت بيني وبين المدير الفني، ولكن أهدافنا مشتركة، ونسعى لتحقيق مزيد من الانتصارات".

وتابع بسخرية: "دائما ما تراني لا أرتدي قميص برشلونة، وهذا لأنني في المان يونايتد، وكل ما يقال فقط شائعات".

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وحول خلافاته مع مدرب النادي مورينيو قال بوغبا " دائما كانت هناك أمور صغيرة مع المدرب، فعلاقتنا تستمر على الوضع نفسه، مدرب مع لاعب".

يذكر بان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، كان قد صرح في وقت سابق لشبكة "سكاي سبورت" الألمانية على انه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الرحيل عن النادي الإنجليزي.

قائلا "مستقبلي في الوقت الحالي في مانشستر يونايتد، ومازال لدي عقد معهم، وأنا ألعب هنا في هذه اللحظة، ولكن من يعرف ما سيحدث في المستقبل القريب".