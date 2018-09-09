اريكسن يقود عودة تشكيلة الدنمارك الأساسية بفوز على ويلز

أحرز كريستيان اريكسن هدفين ليقود الدنمارك للفوز 2-صفر على ويلز في دوري الأمم الاوروبية لكرة القدم اليوم الأحد وينهي أسبوعا مضطربا للمنتخب الوطني بشكل جيد.

اضطر الاتحاد الدنماركي للاعتماد على تشكيلة مكونة من لاعبي دوري الدرجة الثالثة ولاعبي كرة القدم داخل الصالات في مباراة سلوفاكيا يوم الأربعاء بسبب نزاع على حقوق الصور مع لاعبي التشكيلة الأساسية التي بلغت دور الستة عشر في كأس العالم هذا الصيف.

وتوصل الطرفان لاتفاق قصير الأمد يوم الخميس ليعود لاعبو التشكيلة الأساسية واستقبلتهم الجماهير بتحية حارة على الرغم من أن بعض الجماهير وصفتهم بالجشع على مدار الأسبوع الماضي.

© AFP 2018 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU بالفيديو... أهداف مباراة إنجلترا وإسبانيا (1/2)

وهتفت جماهير ويلز "أنتم هنا من أجل المال فقط" لكن هذا لم يزعج الدنمارك إذ افتتح اريكسن التسجيل بعد مرور نصف ساعة بتسديدة منخفضة.

وعاد المدرب اوجه هاريده لقيادة المنتخب بعد غيابه عن الهزيمة 3-صفر في سلوفاكيا وحصل بيونه سيستو على فرصة تعزيز الفارق لكن وين هينيسي حارس ويلز أنقذ مرماه.

وأضاف اريكسن الهدف الثاني في الدقيقة 63 من ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد ايثان امبادو مدافع ويلز، بحسب مانقلت "رويترز".

وكاد القائد جاريث بيل أن يقلص الفارق لويلز في الدقيقة 83 عندما سدد كرة غيرت اتجاهها لينقذها الحارس كاسبر شمايكل بطريقة اكروباتية.