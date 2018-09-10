"مفاجأة من العيار الثقيل"...محمد صلاح يتفوق على رونالدو في قائمة الأغلى

نشر موقع "Business Insider" الأمريكي قائمة بأسماء أغلى لاعبي كرة القدم من ناحية القيمة السوقية، القائمة ضمت لاعبين من الأكثر شهرة كالأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والمصري محمد صلاح.

الموقع الأمريكي نشر القائمة بالاستناد على دراسة قامت بها شركة "KPMG" إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في خدمات الضرائب وخدمات التدقيق الاستشاري.

واعتمدت الشركة في وضع لائحتها على دراسة عقود اللاعبين وأدائهم الفردي مع فرقهم من حيث التسجيل وصناعة الأهداف، بالإضافة لأداء الفريق الذي يلعبون له، وكذلك دور اللاعب في ناديه ومدى الاعتماد عليه.

وشرحت الشركة الفرق بين ما يعرف بـ"سعر اللاعب" و"القيمة السوقية".

© REUTERS / Albert Gea برشلونة يعلن تسلم 222 مليون يورو لفسخ عقد نيمار

وقالت بأن "سعر اللاعب" هو الثمن الذي يدفعه الشخص مقابل منتج أو خدمة معينة، في حين أن "القيمة السوقية" هي ما يستحقه المنتج أو الخدمة.

وأضافت الشركة أن العديد من الأمور تتحكم بالرسوم الفعلية لانتقال اللاعب، كرغبة اللاعب بالرحيل والقواعد الخاصة بالدوري وشروط فسخ العقد.

وتصدر قائمة الأغلى من الناحية السوقية، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان: 233.6 مليون يورو.

ثانيا حل الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة ــ 210 مليون يورو.

© AP Photo / Amr Nabil محمد صلاح يعود إلى حصد الجوائز (فيديو)

وحل نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في المرتبة الثالثة ــ 190 مليون يورو.

وجاء الفرعون المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المرتبة الرابعة ــ 156 مليون يورو.

واحتل الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبر، المركز الخامس ــ 152.3 مليون يورو.

وشهدت القائمة تراجع البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمركز الـ13 ــ 111.5 مليون يورو.

وضمت القائمة لاعبين كالفرنسي بول بوغبا وزميله في المنتخب أنطوان غريزيما، بالإضافة للألماني توني كروز لاعب ريال مدريد.